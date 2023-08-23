Президент Владимир Зеленский прокомментировал украинское наступление на юге.

"Если вы не против, не все буду публично говорить. По нескольким направлениям мы идем вперед, нам очень сложно. Плотное минирование, тысячи мин. Самое главное - тенденция. Тенденция, которую докладывают мне военные ежедневно, такова: Мы идем постоянно и постоянно двигаемся вперед. Да, понемногу, но тем не менее направление правильное", - заявил Зеленский.

Мы писали о том, что означает совет Запада Валерию Залужному бросить все силы на южный фронт.

Ранее Арестович раскритиковал командование ВСУ за наступление на Бахмут. "Я считаю, что там надо становиться в плотную оборону, а часть сил перебрасывать на юг для решения главных задач. Потому что взятие Бахмута ничего не дает", - заявил Арестович.

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

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