82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, которую недавно задействовали на южном направлении, начала терять технику.

Об этом пишет Forbes.

По данным издания, за неделю были списаны как минимум две из 20 машин для разминирования M1132. Неизвестно, при каких обстоятельствах были поражены машины и выжили ли экипажи.

Проблема М1132 в ее уязвимости, пишет издание. Ее специально сделали легкой для транспортировки по воздуху. Но это сделало ее уязвимой даже для крупнокалиберных пулеметов. А добавление тяжелых противоминных катков ухудшило ее проходимость.

Эти машины идут первыми через минные поля, а за ними следует основная техника. На вооружении бригады стоит 14 танков Challenger 2, 40 БМП Marder и 90 колесных БМП Stryker.

Именно на базе "Страйкера" сделана и М1132. Военный эксперт Forbes пишет, что "Страйкеров" у США более чем предостаточно, чтобы восполнить их потери ВСУ.

Издание отмечает, что 82-ю бригаду планировали ввести в бой, когда остальным наступательным бригадам потребуется ротация.

Это произошло на прошлой неделе, когда главное подразделение, штурмующее Работино под Ореховым, 47-я механизированная бригада, потеряла по меньшей мере 25 из 99 гусеничных боевых машин пехоты М2.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что из-за публикаций СМИ о введении в бой 82-ой бригады на запорожском фронте по ней за сутки было нанесено пять авиаударов.

Ранее Forbes и Bild сообщали, что 82-я бригада - это один из последних резервов ВСУ на Запорожском направлении. Украина этого не подтверждала.