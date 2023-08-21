Из-за публикаций СМИ о введении в бой 82-ой бригады на запорожском фронте, по ней за сутки было нанесено пять авиаударов.

Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригаду на юге, - 5 авиаударов по бригаде в сутки", - написала она.

Она добавила, что за несанкционированное распространение такой информации установлена уголовная ответственность, предусматривающая до восьми лет тюрьмы.

Отметим, что о переброске 82-ой бригады на участок наступления ВСУ на юге впервые сообщили американский Forbes и немецкая газета Bild.

По их данным, это были силы стратегического резерва Украины, которые ранее предполагалось задействовать на Запорожском направлении после прорыва первой линии обороны противника для развития наступления. Но, как пишут западные издания, по итогу их бросили на прорыв первой линии.



Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. На южном фронте продолжаются тяжелые бои у Работино и Вербового под Ореховым. Под Бахмутом ситуация практически не изменилась. Бои на всех участках идут тяжелые. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что потери ВСУ составляют государственную тайну, поэтому их не публикуют.

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