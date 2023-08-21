Утром 21 августа Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки враг нанес 29 авиаударов и совершил 43 обстрела из РСЗО.

За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.



На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.



На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. На южном фронте продолжаются тяжелые бои у Работино и Вербового под Ореховым. Под Бахмутом ситуация практически не изменилась. Бои на всех участках идут тяжелые. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что потери ВСУ составляют государственную тайну, поэтому их не публикуют.

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