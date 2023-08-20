Россияне нанесли новые удары по Купянску и Волчанску. Один погибший и десять раненых
Россияне нанесли интенсивные удары по Волчанску и Купянску Харьковской области. В Волчанске в результате вражеских обстрелов погиб мужчина.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.
"В Волчанске в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения. Возникли пожары в жилом доме и неэксплуатируемом здании лечебного учреждения", - написал Синегубов.
Спасатели ликвидировали возгорание.
Также, по предварительным данным, в результате попадания в жилую часть Купянска ранены 10 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь.
При оказании помощи пострадал 35-летний фельдшер экстренной медицинской помощи.
Повреждены нежилые здания, автомобили.
Напомним, сегодня утром российская армия атаковала Купянск Харьковской области. В результате ранен мужчина, его госпитализировали. Кроме того, за прошедшие сутки в Купянске в результате обстрелов поврежден частный дом, произошел пожар на территории мясокомбината.
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