Сегодня, 20 августа, российские войска атаковали Золотую Балку Новоалександровской общины Херсонской области. Ранен 69-летний мужчина, его госпитализировали.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Россияне атаковали Золотую Балку Новоалександровской общины. По мирному населенному пункту российская артиллерия ударила около пяти раз. Из-за обстрелов разрушено хозяйственное сооружение", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что легкие ранения получил 69-летний мужчина, его госпитализировали.

Напомним, за минувшие сутки россияне 77 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 422 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов. Из-за обстрелов один человек погиб, еще один - получил ранение.

Также сегодня в результате утреннего обстрела Купянска ранен мужчина, медики борются за его жизнь.

Война в Украине идет уже 543-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 августа 2023 года в онлайне.

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