Число пострадавших в Чернигове в результате вчерашнего ракетного удара РФ увеличилось до 148 человек. 41 человек остается в больнице.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона.

"Враг вчера унес жизни 7 человек и еще 148 человек обратились за медпомощью или были доставлены ранеными в больницы", - написал он.



Еще 41 человек остается в больнице, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. 15 человек были прооперированы, отметил Чаус.

Среди пострадавших 15 раненых детей и 15 сотрудников полиции.

Также Чаус сообщил, что повреждения получили более 500 жилищ - это более 60 домов.

Ранее мы публиковали видео первых минут после ракетного удара по Чернигову. Очевидцы заявляли, что взрывная волна была настолько мощной, что окна вылетели даже в тех зданиях, которые стояли далеко от эпицентра взрыва.

Напомним, вчера россияне ударили по центру Чернигова баллистическими ракетами. Под обстрел попала выставка дронов в драмтеатре.

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