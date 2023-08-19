Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что россияне ударили по центру Чернигова баллистическими ракетами и призвал всех оставаться в укрытиях.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Местные паблики пишут, что есть погибшие и раненые.

Взрыв прогремел незадолго до полудня 19 августа после объявления на севере Украины ракетной тревоги.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео последствий прилета в центр Чернигова.

Также он подтвердил, что есть погибшие и раненные.

Видео последствий удара по центру Чернигова.

Момент прилета в Чернигове попал на видео. Судя по кадрам его последствий удар пришелся по зданию драмтеатра.

Как сообщают источники "Страны" в Черниговском горсовете, на данный момент уже известно о 6 погибших в результате ракетного удара по центру Чернигова.

Напомним, в Хмельницкой ОВА сообщили об ударе РФ беспилотниками по региону, в результате атаки 30 домов повреждены и есть раненые.

Также в Житомирской области россияне атаковали дронами-камикадзе объект инфраструктуры, возник пожар.

За минувшую ночную атаку по Украине силы ПВО уничтожили 15 из 17 "Шахедов".

Война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.