Ночная атака по Украине. Силы ПВО уничтожили 15 из 17 "Шахедов"
Сегодня ночью войска РФ атаковали Украину с северного направления ударными БпЛА "Shahed-136/131". Всего было выпущено 17 ударных дронов из района Курска. Из них силы ПВО сбили 15.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В северных и центральных, а также западных областях работала противовоздушная оборона.
За прошедшие сутки противовоздушной обороне удалось уничтожить шесть беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня разных типов и один ударный типа "Ланцет".
Авиация Воздушных Сил за прошедшие сутки нанесла свыше десяти групповых ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Недавно стало известно, что Украина и Запад объединяют усилия в борьбе с российскими дронами.
Тем временем война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои за Работино на Запрожском направлении, западные СМИ пишут о введении в бой ключевых резервов ВСУ. США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов - как только будет завершена подготовка пилотов.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.