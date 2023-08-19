Сегодня ночью войска РФ атаковали Украину с северного направления ударными БпЛА "Shahed-136/131". Всего было выпущено 17 ударных дронов из района Курска. Из них силы ПВО сбили 15.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В северных и центральных, а также западных областях работала противовоздушная оборона.

За прошедшие сутки противовоздушной обороне удалось уничтожить шесть беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня разных типов и один ударный типа "Ланцет".

Авиация Воздушных Сил за прошедшие сутки нанесла свыше десяти групповых ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Недавно стало известно, что Украина и Запад объединяют усилия в борьбе с российскими дронами.

Тем временем война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои за Работино на Запрожском направлении, западные СМИ пишут о введении в бой ключевых резервов ВСУ. США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов - как только будет завершена подготовка пилотов.

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