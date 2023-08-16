Украина и западные партнеры сосредоточивают усилия на борьбе с российскими дронами.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем телеграм-канале по итогам расширенной встречи высшего военного руководства Украины с представителями партнеров и главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе генералом Каволи.

По словам главкома, на встрече обсудили оборонные потребности Украины на ближайшее время и на более отдаленную перспективу.

"Отдельно остановились на потребностях военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования – это то, что необходимо", – сообщил он.

"Еще один очень важный вопрос – это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнерами сосредоточить работу в этом направлении", – сказал Залужный.

На встрече также обсудили усиление защиты объектов критической инфраструктуры от воздушных атак.

Накануне украинские военные пожаловались Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку на российские БПЛА "Ланцет" и "Орлан".

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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