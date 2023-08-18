Россия производит беспилотники Shahed на своей территории, чтобы отвлечь внимание от Ирана.

Такое мнение высказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.



По его словам, есть случаи, когда после поражения эти беспилотники падают уцелевшими на землю, и их исследуют ученые в специальных центрах. Там определяют, есть ли в конструкции дрона какие-либо изменения.

"Они определяют, что в том "Шахеде" российского, иранского и американского. И не только американского, но и европейских запчастей там достаточно много. Все это партнерам нашим было подробно доказано и продемонстрировано", - сказал Игнат.

По его мнению, производство РФ дронов на своей территории является отвлечением внимания от Ирана.

"Мол, у нас есть свое производство, а "Иран здесь ни при чем". Иран, который с самого начала поставки этих БПЛА ни разу не признал, что дает России эти беспилотники", - добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

Напомним, по данным The Washington Post, Россия к 2025 году планирует произвести на своей территории 6 000 беспилотников типа "Шахед".

Как мы сообщали, британская разведка утверждает, что РФ, скорее всего, уже начала использовать боевые беспилотники собственного производства.