Российская Федерация к 2025 году планирует произвести на своей территории 6000 беспилотников типа "Шахед".

Об этом пишет издание The Washington Post.

Запустить производство в Татарстане, по имеющимся данным, РФ помогает Иран, с которым Кремль заключил сделку на миллиард долларов.

В распоряжении WP оказались документы, которые свидетельствуют, что несмотря на задержки и сильную зависимость производственного процесса от иностранных электронных компонентов, "Москва неуклонно продвигается к своей цели по производству своего варианта иранского ударного беспилотника Shahed-136, способного преодолевать более 1600 км".

При этом российские инженеры пытаются модифицировать российскую версию "Шахеда", сделав его способным к согласованным с другими беспилотниками "массированным атакам", а также улучшить "контроль качества" и организовать более масштабное производство, чем сделал у себя Иран.

Эксперты, изучившие документы, сомневаются, что РФ удастся произвести шесть тысяч дронов к установленному сроку. Производство уже отстает от планов на месяц.

Тем не менее специалисты считают, что Кремль может выйти на достаточный масштаб производства, чтобы удары по Украине совершали одновременно сотни дронов.

Как мы сообщали, британская разведка утверждает, что РФ, скорее всего, уже начала использовать боевые беспилотники собственного производства.

Ранее стало известно, что Норвегия передаст Украине системы Cortex Typhon для борьбы с беспилотниками.