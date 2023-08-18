Человек, сообщивший об атаке дронов на международный деловой центр "Москва-Сити", представился министром экономического развития Максимом Решетниковым.

Об этом сообщают российские паблики со ссылкой на источники.

Это министерство работает в одном из кварталов бизнес-центра.

В правоохранительных органах РФ считают, что с фальшивым сообщением звонили из Украины.

В результате телефонного предупреждения о налете беспилотников из правительственного здания бизнес-центра были выведены 3000 человек. Также эвакуировали "башню А" — её покинули 2 тысячи человек.

Одновременно с проведением эвакуационных мероприятий в российских соцсетях появились сообщения о полёте дрона в сторону Москвы, однако российские власти это опровергли.

Ранее днем мы публиковали видео, как в "Москве-Сити" провели эвакуацию после ложного сообщения о летящем беспилотнике.

А утром в РФ заявили о ночной атаке на Москву дронами. Мэр российской столицы заявил, что беспилотник был уничтожен в воздухе, а на Экспоцентр, что на Краснопресненской набережной около "Москва-Сити", упали его обломки. В результате зафиксировано частичное обрушение наружной стены в павильоне, площадь обрушения составила около 30 кв. метров.