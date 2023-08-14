В Москве прогремел мощный взрыв в элитном жилом комплексе "Лайнер" на Ходынском бульваре. В экстренных службах говорят, что взорвался фреон при ремонте холодильника.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, пострадал мастер, ремонтировавший холодильник, в квартире выбило стекла.

Издания приводят свидетельство жительницы дома, где прогремел взрыв. По ее словам, около 17:30 она услышала звуки взрыва и увидела, как с верхних этажей упала оконная рама.

"Около половины шестого вечера услышали взрыв, а потом сигнализацию от машины. На нее упала рама со стеклом с верхних этажей. Валяются осколки, но не много. Пожара и дыма нет, приехали пожарные, пока не в курсе, что произошло. В группе жильцов пишут, что холодильник у кого-то взорвался", — рассказала женщина.

Как писала "Страна", недавно в российском городе Георгиевск пылал вещевой склад в воинской части. Возможной причиной возгорания признали слишком высокую температуру воздуха.

Кроме того, в Подмосковье прогремел взрыв на территории завода, где производят прицелы. Взрыв произошел на складе пиротехнических изделий на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Пострадали десятки человек.