В Георгиевске Ставропольского края РФ на территории воинской части загорелся вещевой склад площадью 300 кв. м.

Об этом сообщил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

По словам мэра города Андрея Зайцева, в хозяйственной постройке никаких работ не проводилось, электричество было отключено. Возможной причиной возгорания признали слишком высокую температуру воздуха. Пострадавших нет.

Также в сети публикуют видео пожара на территории воинской части в Георгиевске Ставропольского края РФ.

На кадрах можно увидеть пылающее здание и сильный дым, а также спецтехнику. Огонь сильно повредил стены и крышу.

Сегодня в России сообщали о еще одном масштабном пожаре. Паблики писали о возгорании на крыше жилого дома в Курчатове Курской области. Черные клубы дыма поднимались над районом. СМИ пишут, что загорелась крыша жилой многоэтажки, возгорание сильное, на Ленинградской улице. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Кроме того, сегодня в Подмосковье произошел взрыв на территории завода, где производят прицелы. Взрыв произошел на складе пиротехнических изделий на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Пострадали 38 человек, двое госпитализированы.

Сам завод, на территории которого произошел взрыв, производит военную технику спецназначения: авиационные прицелы, тепловизоры, самонаводящиеся ракетные головки, установки обнаружения лазерного типа, оптические наблюдательные приборы, очки, прицелы, бинокли, моно очки ночного видения, комбинированные (день-ночь) бинокли, бинокли со стабилизацией изображения.