В среду, 9 августа, в России сообщают о еще одном масштабном пожаре. Паблики сообщают о возгорании на крыше жилого дома в Курчатове Курской области. Черные клубы дыма поднимаются над районом. О причинах и пострадавших пока не сообщается.

СМИ пишут, что загорелась крыша жилой многоэтажки, возгорание сильное, на Ленинградской улице. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 11:38.

Напомним, в июле в Курчатове уже падал беспилотник в нескольких километрах от АЭС.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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