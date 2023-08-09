В среду, 9 августа, в Подмосковье произошел взрыв на территории завода, где производят прицелы. Собрали информацию о том, что известно о взрыве.

Взрыв произошел на складе пиротехнических изделий на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. В соцсетях появились кадры с огромным столбом черного дыма.

В российских пабликах писали, что завод подвергся атаке беспилотников, но власти эту версию отрицают. В экстренных службах заявляют, что причиной стал человеческий фактор и нарушение технологических процессов.

Пострадали 38 человек, двое госпитализированы. Ведется разбор завалов, под которыми могут находиться люди. Была объявлена эвакуация.

Пиротехническая компания, на складах которой прогремел взрыв, организовывала фейерверки на День победы и получила господрядов более чем на 310 млн рублей. Среди клиентов фирмы было и Минобороны РФ. Однако с начала 2022 года компания находится в процессе банкротства.

Сам завод, на территории которого произошел взрыв, производит военную технику спецназначения: авиационные прицелы, тепловизоры, самонаводящиеся ракетные головки, установки обнаружения лазерного типа, оптические наблюдательные приборы, очки, прицелы, бинокли, моно очки ночного видения, комбинированные (день-ночь) бинокли, бинокли со стабилизацией изображения.

На территории подмосковного завода взрывом полностью разрушены четыре здания, еще шесть - частично, сообщают российские паблики.

Также 14 зданий повреждены, в том числе соседняя школа. В ней окна выбило вместе с рамами.

Разбиты стекла во многих жилых домах по соседству.