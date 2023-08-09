Взрыв на территории завода в Подмосковье в России произошел из-за "человеческого фактора" и нарушения технологического процесса.

Об этом заявили в российских экстренных службах.

Разрушен склад на площади 1,6 тыс. кв. метров.

Ранее сообщалось о взрыве пиротехники, которая хранилась на арендованных у предприятия складах.

Напомним, сегодня в РФ заявили, что на подлете к Москве были сбиты два беспилотника. Сообщается, что один беспилотник был сбит в районе Минского шоссе, второй в районе Домодедово.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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