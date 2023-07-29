В России заявили о минометных обстрелах села Ломаковка Брянской области, пишут о 15 прилетах.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Паблики пишут, что в селе якобы загорелись два дома, а люди прячутся в подвалах. О пострадавших не сообщается.

По информации СМИ, было не менее 15 прилетов.

Украина пока не комментировала ситуацию.

Как писала "Страна", в российском Таганроге 28 июля прогремел взрыв: в минобороны РФ заявили, что российская ПВО якобы сбила украинскую ракету.

В России в очередной раз пригрозили жесткими мерами в ответ на ракетный удар по Таганрогу и атаку беспилотниками Москвы.

Война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера Россия нанесла ракетный удар по Днепру, повреждения получили многоэтажка, жилые дома и здание СБУ. 9 пострадавших, среди них двое детей. Украинское командование заявило об освобождении Старомайорского. Вчера на территории РФ произошло несколько взрывов.

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