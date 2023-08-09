В Подмосковье произошел взрыв на оптико-механическом заводе, где производят прицелы для оружия
В среду, 9 августа, в РФ сообщают о взрыве в Подмосковье в Сергиев-Посаде.
По данным экстренных служб РФ, взрыв произошел на территории оптико-механического завода.
На данном предприятии производятся прицелы для оружия. По информации пабликов, были ранены минимум 10 человек.
Причина взрыва не сообщается. Объявлена эвакуация с территории завода.
Российские паблики публикуют видео дыма, который поднимается после взрыва.
Еще кадры с места взрыва в Сергиевом Посаде под Москвой.
Позже стало известно, что в Подмосковье взорвался склад пиротехники компании, которая арендовала помещения на территории оптико-механического завода. По последним данным, количество пострадавших возросло до 18 человек.
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