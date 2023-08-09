В среду, 9 августа, в РФ сообщают о взрыве в Подмосковье в Сергиев-Посаде.

По данным экстренных служб РФ, взрыв произошел на территории оптико-механического завода.

На данном предприятии производятся прицелы для оружия. По информации пабликов, были ранены минимум 10 человек.

Причина взрыва не сообщается. Объявлена эвакуация с территории завода.

Российские паблики публикуют видео дыма, который поднимается после взрыва.

Еще кадры с места взрыва в Сергиевом Посаде под Москвой.

Позже стало известно, что в Подмосковье взорвался склад пиротехники компании, которая арендовала помещения на территории оптико-механического завода. По последним данным, количество пострадавших возросло до 18 человек.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

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