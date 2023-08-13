Вечером в воскресенье, 13 августа, в Белгороде РФ прозвучал взрыв. По предварительным данным, над городом был сбит беспилотник. В результате падения обломков поврежден многоэтажный дом.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По данным пабликов, местные жители услышали звук взрыва на Харьковской горе, в нескольких машинах сработала сигнализация. После этого в соцсетях появились фото поврежденного фасада дома №9 по улице Есенина и пострадавшего авто.

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил версию пабликов: прилет беспилотника. По его словам, в жилом доме обвалилась плитка фасада с 7-го по 13-й этаж. Также выбиты окна в квартирах. Пострадавших нет.

На место происшествия выехали оперативные службы.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 13 августа украинский беспилотник пытался атаковать российскую территорию, но якобы был сбит над Белгородской областью.

Позже в ведомстве сообщили о поражении над Белгородской областью еще одного дрона. Это произошло около 11 часов дня.

Война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.

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