Минобороны РФ заявило об еще одном беспилотнике, который якобы пытался атаковать Белгородскую область сегодня около 11:00.

"Средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - заявляет российское минобороны.

Напомним, в РФ сообщали, что сегодня около 4 часов утра беспилотник пытался атаковать Белгородскую область.

Ранее Минобороны РФ утверждало, что при атаке дронов на Москву и Крым поражены 13 беспилотников. Сообщалось якобы были сбиты два БПЛА, летящих в направлении Москвы, также вблизи Севастополя были поражены два дрона, еще девять подавлены средствами РЭБ и упали в Черное море.

Напомним, в июле в Белгороде заявляли о массированной воздушной атаке, власти сообщали о взрывах и работе ПВО.

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