В Москве патрульных полицейских вооружили антидроновыми ружьями.

Фото, снятое в районе трех вокзалов столицы РФ, публикуют российские Telegram-каналы.

На снимке можно заметить правоохранителя в стандартной форме, но с новым вооружением.

Напомним, сегодня Москву в очередной раз атаковал беспилотник. Сообщалось, что после поражения дрон упал на территории больницы на улице Саляма Адиля, что находится рядом с Карамышевской набережной. Никто не пострадал.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что два БПЛА, летящих в направлении Москвы, были сбиты над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

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