В пятницу, 11 августа, на подлете к Москве заметили беспилотники. Их увидели в районе города Кубинка юго-западнее столицы РФ.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В связи с этим над аэропортом Внуково закрыто небо и объявлен режим "Ковер", требующий немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов, находящихся в воздухе.

Тем временем в российских пабликах пишут о падении дрона в районе Москва-реки, на Карамышевской набережной, и публикуют видео его пролета над столицей РФ.

Также паблики заявляют, что беспилотник в Москве после сбития упал на территории больницы на улице Саляма Адиля, что находится рядом с Карамышевской набережной

По предварительным данным, никто не пострадал.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что два БПЛА, летящих в направлении Москвы, были сбиты над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

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