В сети появилось видео удара украинского беспилотника по российскому катеру в Херсонской области.

Кадры опубликовало издание Bild.

В заметке к материалу сообщается, что на этом катере россияне попытались подойти к правому берегу Днепра, который контролирует Украина. Однако плавсредство обнаружил разведывательный дрон 126-й артиллерийской бригады ВСУ.

Катер попытался на большой скорости уйти с места событий. Однако спустя минуту его настиг ударный дрон, уничтоживший судно.

Ранее украинская разведка показала видео работы морских беспилотников в Чёрном море. Вероятнее всего, записи показывают эпизоды от 24 мая, 11 июня, 1 и 3 августа. На кадрах видны российские военные корабли, некоторые ведут огонь по дронам.

Также мы публиковали мнение британской разведки о том, что атаки дронов в Чёрном море направлены на самые слабые звенья российских морских путей.

Война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.

Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

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