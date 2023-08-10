В сети появилось видео пробоины в борту российского танкера "Sig", полученной, как утверждается, после того, как в него попал украинский морской дрон.

На кадрах видна внушительная пробоина у ватерлинии.

Напомним, что ранее в России заявили о повреждении дроном танкера Sig в районе Керченского моста. В РФ сообщали, что пробоина образовалась в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта.

Танкер SIG, построенный в 2014 году, один из самых мощных нефтяных танкеров РФ. Когда по судну попал морской дрон, оно находилось на южном подходе к Крымскому мосту.

Российские СМИ утверждают, что танкер находится на плаву, хотя из него откачивают воду.

Также мы писали о том, что означает атака на танкер около Керченского пролива.

И о том, что В России создают "теневой" флот танкеров, чтобы обойти санкции на торговлю нефтью.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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