На месте взрыва на заводе в Сергиевом Посаде России нашли тела 10 человек. Велика вероятность, что число погибших может вырасти до 15 и даже выше - завалы еще полностью не разобрали.

Кроме того, в результате взрыва восемь человек пропали без вести и 60 пострадало.

Как сообщает российское издание "База", помимо версии взрыва из-за нарушения промышленной безопасности опасных производственных объектов и диверсии, следователи также не исключают версию дрона - по ней БПЛА мог попасть в грузовик с порохом, приехавшим на территорию Загорского оптико-механического завода, и спровоцировать масштабный взрыв.

При этом рядом со складом, где произошел взрыв, находилась еще одна партия пороха в 4 тонны, но она не взорвалась.

По официальной версии, взрыв произошел на складе пиротехники, которая принадлежала компании "Пиро-Росс".

В сети также публикуют видео момента взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде под Москвой.

Напомним, в среду, 9 августа, в Подмосковье произошел взрыв на территории завода, где производят прицелы. Взрыв произошел на складе пиротехнических изделий на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.

Сам завод, на территории которого произошел взрыв, производит военную технику спецназначения: авиационные прицелы, тепловизоры, самонаводящиеся ракетные головки, установки обнаружения лазерного типа, оптические наблюдательные приборы, очки, прицелы, бинокли, моно очки ночного видения, комбинированные (день-ночь) бинокли, бинокли со стабилизацией изображения.

При этом российские власти заявляют, что оптико-механический завод в Подмосковье, на территории которого сегодня произошел взрыв, производил преимущественно пиротехнику, а не военную технику.

Как выяснилось позже, на подмосковном складе, где сегодня произошел мощный взрыв, хранилось 3 тонны пороха. Его завезли ещё прошлым летом.