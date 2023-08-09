На подмосковном складе, где сегодня произошел мощный взрыв, хранилось 3 тонны пороха. Его завезли ещё прошлым летом. Склад находился прямо напротив офиса с бухгалтерией, и сотрудники неоднократно просили бывшего директора вывезти порох.

Об этом рассказал бывший сотрудник компании в комментарии RT.

В конце мая бухгалтеры уволились почти всем составом, а сегодня при взрыве их офис разнесло. По другой информации, их уволило руководство за попытку "растащить предприятие".

Возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Была информация об аресте гендиректора компании, но она не подтверждается.

А его дочь заявила RT, что взрыв могли устроить недоброжелатели отца, которых у него хватало.

Она отрицает информацию про порох. Говорит, там хранилось только оборудованием для пиротехники.

Также появилась информация, что компания не выплатила 154 сотрудникам порядка 50 млн рублей зарплаты и подала на банкротство.

По последним данным, пострадали 52 человека. Под завалами еще могут находиться люди, на месте работают кинологи с собаками.

Российские паблики сообщают о первой жертве взрыва на заводе в Подмосковье. По их данным, в больнице скончалась 45-летняя женщина, попавшая в реанимацию с ожогами 100% тела.

Еще четыре человека находятся в больнице с такими же тяжёлыми травмами. Разбор завалов будет продолжаться минимум до утра.

Ранее появились видео, на которых рядом с заводом нашли предметы, похожие на снаряды.

Напомним, в экстренных службах РФ заявляют, что причиной стал человеческий фактор и нарушение технологических процессов.