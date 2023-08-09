Российские власти заявляют, что оптико-механический завод в Подмосковье, на территории которого сегодня произошел взрыв, производил преимущественно пиротехнику, а не военную технику.

А эпицентр взрыва был "расположен именно в месте сборки пиротехники".

При этом на месте взрыва находят предметы, похожие на снаряды.

Тем временем из-под завалов достали трех человек в тяжелом состоянии. Под завалами еще могут находиться пять человек.

Общее количество пострадавших увеличилось до 45 человек. Шесть находятся в реанимации.

На новом видео видны масштабные разрушения, которые остались от ангара на 1600 квадратов.

Напомним, сегодня в Подмосковье произошел взрыв на территории завода, где производят прицелы. Взрыв произошел на складе пиротехнических изделий на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.

В экстренных службах РФ заявляют, что причиной стал человеческий фактор и нарушение технологических процессов.

Отметим, что завод, на территории которого произошел взрыв, производит военную технику спецназначения. Взрывом полностью разрушены четыре здания, еще шесть - частично.