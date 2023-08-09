В РФ заявляют якобы завод в Подмосковье, где был взрыв, производил пиротехнику, а не военную технику
Российские власти заявляют, что оптико-механический завод в Подмосковье, на территории которого сегодня произошел взрыв, производил преимущественно пиротехнику, а не военную технику.
А эпицентр взрыва был "расположен именно в месте сборки пиротехники".
При этом на месте взрыва находят предметы, похожие на снаряды.
Тем временем из-под завалов достали трех человек в тяжелом состоянии. Под завалами еще могут находиться пять человек.
Общее количество пострадавших увеличилось до 45 человек. Шесть находятся в реанимации.
На новом видео видны масштабные разрушения, которые остались от ангара на 1600 квадратов.
Напомним, сегодня в Подмосковье произошел взрыв на территории завода, где производят прицелы. Взрыв произошел на складе пиротехнических изделий на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.
В экстренных службах РФ заявляют, что причиной стал человеческий фактор и нарушение технологических процессов.
Отметим, что завод, на территории которого произошел взрыв, производит военную технику спецназначения. Взрывом полностью разрушены четыре здания, еще шесть - частично.