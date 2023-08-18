В Москве сообщили о том, что сегодня ночью ее вновь атаковали дроны.

Об этом пишут российские паблики.

По их данным, один из них ударил по Экспоцентру на Краснопресненской набережной около "Москва-Сити". Зафиксировано частичное обрушение наружной стены в одном из павильонов, площадь обрушения — около 30 кв. метров.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дрон был сбит, а на Экспоцентр упали обломки.

"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет", - заявил Собянин.

В аэропорте Внуково был остановлен вылет авиарейсов.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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