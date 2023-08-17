Президент РФ Владимир Путин заявил о планах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Луганск и Донецк.

Об этом он сказал во время церемонии открытия пассажирского движения по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3). Его слова приводит российская пресса.

"Мы должны будем развивать эту систему дальше. Безусловно, нужно будет подумать, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк", - отметил Путин.

Также он рассказал о планах построить такие скоростные железнодорожные магистрали до Санкт-Петербурга (с временем следования 2 часа 15 минут), Минска, Адлера, Нижнего Новгорода, Воронежа и на Урал.

По словам Путина, это существенным образом улучшит связанность страны, подтолкнет развитие таких сфер, как образование и наука. Люди смогут передвигаться в течение получаса-часа от одной крупной агломерации к другой.

Напомним, в Кремле заявляли, что хотят контролировать все захваченные территории, но не стремятся оккупировать новые.

Ранее мы писали, что на части захваченных территорий Украины российские "выборы" стартуют досрочно. В частности, уже объявлены такие планы в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В Мариуполе по городу уже развешивают соответствующие объявления.