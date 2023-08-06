Россия хочет контролировать как захваченные территории Украины, так и те, что Москва называет своими.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии газете The New York Times.

У пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина спросили, стремится ли Москва получить больше украинских территорий.

"Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши", - ответил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что в настоящее время оснований для мирного соглашения с Украиной нет, "операция в Украине продолжится в обозримом будущем".

Напомним, в конце сентября 2022 года на оккупированных частях Украины, в так называемых "ДНР", "ЛНР", а также подконтрольных России частей Херсонской и Запорожской областей Москва провела "референдум" о присоединении к России.

Многие страны сразу заявили, что не признают результаты голосования.

Между тем война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне. Россия нанесла массированный удар по Украине, всего было запущено 70 средств воздушного нападения, сбить удалось 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов.

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