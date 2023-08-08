На второе военное лето соцсети заполонили ролики с отдыхом на пляжах Азовского моря - той его части, которая прошлой весной была захвачена российскими войсками.

Речь о морском побережье в Донецкой и Запорожской областях. Это хорошо известные местным жителям курорты: Мелекино, Урзуф, Безыменное, Юрьевка, Белосарайская коса и, конечно, Бердянск.

В Донецкой области до полномасштабного вторжения большая часть курортной зоны Азовского моря контролировалась Украиной. В распоряжении "ДНР" оставалась лишь узкая полоска побережья с поселками Седово и Новоазовск.

Но теперь люди из "республик" поехали туда, где в последние годы отдыхали в основном жители подконтрольных территорий. Они выкладывают видео с пляжей в соцсетях, а местный туристический бизнес, после полного простоя в прошлом году, несколько воспрял.

Все это происходит примерно в 80-90 километрах от фронта, где ВСУ пытаются прорвать российские позиции и двинуться как раз к Азовскому морю. Но отдыхающих это, похоже, не особенно смущает.

"Страна" рассказывает о том, как проходит пляжный сезон на захваченных территориях.

Пляжный бум в ТикТок

О том, что жители "ЛДНР" массово поехали на перешедшие под контроль России курорты, свидетельствует обилие роликов из ТикТок.

Донецкий блогер Константин выложил видео, где рассказал, что на пляжах Донецкой области все переполнено, и единственный способ отдохнуть спокойнее – ехать на Бердянскую косу, где людей меньше, а пляжи просторнее и лучше оборудованы для отдыха.

Другие блогеры отмечают, что в Бердянске и в целом довольно пусто. На ролике, который снят в воскресенье 30 июля видно, что на центральной набережной города в 11 часов утра довольно мало людей, хотя многие кафе открыты.

Отметим, что до полномасштабного вторжения РФ Бердянск был одним из наиболее заполненных курортов Азовского моря. Сейчас, видимо, свою роль сыграли боевые действия – в город периодически "прилетает".

Но основной фактор, судя по всему, это расстояние – из Донецка ближе отдыхать возле Мариуполя, да и безопаснее. Поэтому на побережье в Донецкой области, судя по информации из соцсетей, на пляжах и в курортных поселках под Мариуполем настоящий ажиотаж.

В Урзуфе переполнены пляжи, а по вечерам идет настоящий "движ" в зоне кафешек и аттракционов.

Спокойнее, но тоже много народу в поселках поменьше – Безыменном, Юрьевке на Белосарайской косе. Там почти нету дискотек и аттракционов, а также отелей. Но практически везде много людей на пляжах.

При этом туристы почти повсеместно отмечают, что вода в Азовском море стала чище, в этом году нет медуз. Даже в Мариуполе море после более чем года простоя промышленных предприятий море стало прозрачным.

Еще один штрих этого отдыха, который напоминает о войне больше других – пролетающие над пляжами военные вертолеты. А также блокпосты, которые встречаются по дороге. До Юрьевки под Урзуфом, к примеру, четыре блокпоста "ДНР", говорят очевидцы. Но их обычно проходят относительно быстро и останавливают не всех.

Что почем

В Бердянске, где больше отелей, цены за гостиницы приемлемого уровня стартуют с 2000-2500 тысяч рублей в сутки (750-950 гривен по курсу НБУ). Это за номер на двоих. За четверых придется отдать где-то 3500 (1330 грн), есть и предложения – шестиместные номера за 4000 рублей (1520 грн).

Мы говорим о гостиницах с видом на море, с балконом и недалеко от пляжа. Остальные отельные варианты могут быть дешевле, но это сильно зависит от имеющихся удобств и услуг.

На побережье Донецкой области цены, как говорят, чуть ниже – двухместный люкс в среднем 2000 рублей. В более спокойных курортных поселках, как и раньше, популярно поселение "у частников" - в домиках, где берут в среднем по 300-500 рублей с человека (115-190 грн).

Отдыхающие рассказывают, что на побережье Азовского моря, в отличие от Донецка, нет никаких проблем с водой, в том числе горячей: бойлеры установлены во многих частных домах, где сдаются комнаты отдыхающим. Также там, как правило, работает вай-фай.

При этом многие отдыхают с большими скидками от предприятий и "ведомств" "ЛДНР", которые оплачивают целиком или частично проживание.

Жители Донецка Илья и Наталья, которые сдают дачу с бассейном на Белосарайской косе, рассказали "Стране" об особенностях нынешнего сезона.

Они говорят, что не были в своей мини-гостиницы с 2019 года, когда после объявления пандемии начались проблемы с границами.

"В этом году мы установили цену аналогичную стоимости аренды такого же типа жилья на черноморских курортах России — 3500 рублей в сутки за комнату. Да, несмотря на то, что мы Азовское море, берем как за Чёрное море — потому что есть спрос, полная бронь до середины сентября. В прошлом году на пляже и в целом здесь было еще опасно, сезон был мертвый. В этом году уже все разминировали и уже полностью отремонтировали дорогу. В основном наши гости это жители "ДНР" и "ЛНР" — наши ежегодные постояльцы, их родственники или друзья. Многие в последний раз были у нас в 2014 году и теперь, как только появилась возможность, снова приехали. Таких гостей, как россияне откуда-нибудь из севера, Москвы или Петербурга — нет, пока не было. Да, звуки войны есть, доносятся. Но кому их боятся? Жителям Донецка? Нет, они не боятся", - рассказали владельцы гостевого дома.