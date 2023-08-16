На части захваченных территорий Украины российские "выборы" стартуют досрочно. В частности, уже объявлены такие планы в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

В Мариуполе по городу уже развешивают соответствующие объявления. Их публикует советник мэра города Андрющенко.

На них указано, что "досрочное голосование" состоится с 31 августа по 7 сентября. Тогда как основной день голосования в РФ - 10 сентября.

При этом еще недавно в России заявляли, что могут отложить проведение "выборов" в аннексированных регионах Украины.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал украинцев на захваченных территориях не отказываться от получения паспортов РФ, чтобы "избежать репрессий".

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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