В Москве вызвали экстренные службы из-за предмета, похожего на противопехотную мину "Лепесток".

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По их данным, подозрительный предмета заметили в центре мегаполиса, возле офиса компании "Аэрофлот" на Фрунзенской набережной. Сообщалось, что он был частично зарыт в землю, а на его корпусе написано "USA".

В итоге выяснилось, что предмет оказался частью системы полива газона. Это была форсунка для системы автоматического полива газона.

"Предмет угрозы не представляет", - заявили в пресс-службе полиции российской столицы.

Ранее сегодня сообщалось, что в Москве прогремел мощный взрыв в элитном жилом комплексе "Лайнер" на Ходынском бульваре. В экстренных службах сказали, что взорвался фреон при ремонте холодильника. При этом вылетело окно в квартире, где ремонтировали технику.

В мае СМИ писали, что в Курской области России сбили британский беспилотник Malloy Aeronautics T150. Дрон был оборудован миной, а на корпусе был установлен дополнительный ретранслятор для управления на случай потери основного канала связи.