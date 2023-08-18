Из Москва-Сити, по которому утром ударил беспилотник, эвакуируют людей.

Видео об этом публикуют местные Телеграм-каналы.

По их данным, эвакуация связана с ложным сообщением о "прилете БПЛА". Неизвестные уведомили администрацию Сити об очередном ударе дроном.

Перед этим российские соцсети писали о движении летальных объектов в сторону Москвы.

Как мы сообщали, в РФ заявили о ночной атаке Москвы дронами. Мэр российской столицы заявил, что беспилотник был уничтожен в воздухе, а на Экспоцентр, что на Краснопресненской набережной около "Москва-Сити" упали обломки. Зафиксировано частичное обрушение наружной стены в одном из павильонов, площадь обрушения — около 30 кв. метров.

В Госдуме РФ высказали свое мнение, почему "Москва-Сити" чаще других объектов становится целью ударов беспилотников.

"Москва-Сити" — хороший ориентир, потому что это высокие неподвижные объекты. По ним легче попасть тем же самым беспилотникам", - заявил председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

В Минобороны РФ сегодня утром привели другую версию событий - якобы дрон летел по другим объектам, но из-за работы РЭБ упал у "Москва-Сити".

Ранее издание The Guardian рассказало, какие цели преследуют атаки БПЛА на Москву, охарактеризовав это как "Социокультурный ответ" Кремлю.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.