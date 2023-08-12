Атаки беспилотников на Москву являются "социокультурным ответом" на российские удары по Украине.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Украинские военные заявили изданию, что эти налеты преследовали двойную цель. Во-первых, поднять боевой дух среди украинцев, пока успехов на фронтах было мало. Во-вторых, вызвать у российской общественности вопрос, способен ли Путин их защитить.

Рейды в приграничной Белгородской области преследовали те же цели, заявил источник в Минобороны Украины.

Западные партнеры пришли к выводу, что Киев имеет право использовать свои собственное оружие "для дестабилизации путинского режима", считают украинские чиновники.

При этом психологическое воздействие этих атак на россиян "до сих пор было сомнительным", пишет издание. Многие россияне просто решили игнорировать нападения, а в некоторых случаях удары дронов "закрепляют взгляды на войну".

"Да, Украина может ударить по Москве, это теперь все знают. Но что с того? На данный момент общество не собирается менять свое отношение к Украине, всё, мы достигли этой точки невозврата", - считает Сэмюэл Бендетт, эксперт по военным беспилотникам в Центре военно-морского анализа.

Ранее сообщалось, что в Москве патрульных полицейских вооружили антидроновыми ружьями.

Напомним, вчера Москву в очередной раз атаковал беспилотник. Сообщалось, что после поражения дрон упал на территории больницы на улице Саляма Адиля, что находится рядом с Карамышевской набережной. Никто не пострадал.

Тем временем война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.

Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

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