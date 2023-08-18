Минобороны РФ прокомментировало новую дрон-атаку по Москве.

Заявляется, что около четырех утра беспилотник пытался атаковать объекты в Москве и области.

"После воздействия по нему средств ПВО, беспилотник изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгорания нет", - заявляют российские военные.

В московских аэропортах уже возобновили вылеты, которые останавливали во время движения дрона.

В сети публикуют видео момента взрыва беспилотника в районе "Москва-Сити" этой ночью.

А также видео, как сейчас выглядит здание Экспоцентра в центре Москвы, куда ночью упал беспилотник.

Напомним, что в РФ заявили о ночной атаке Москвы дронами.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

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