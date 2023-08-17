На российской выставке "Армия 2023" Китай представил собственную копию Shahed-136.

Об этом сообщает издание Defense Express.

Сообщается, что показанный одной из неназванных компаний беспилотник называется Sunflower 200 (Подсолнух). Существенным отличием от иранского дрона является стартовая масса в 175 кг вместо 245 кг у оригинала.

Остальные параметры у иранского дрона и его китайской копии почти идентичны: масса боевой части - до 40 кг, дальность полета 1500-2000 км, скорость перемещения 160-220 км/ч.

Определённый интерес представляют данные о возможном дополнительном запасе топлива, но эта информация не была представлена.

Кроме сказанного, издание считает, что у россиян появляется альтернативный источник для импорта комплектующих под собственное производство аналогичных беспилотников под названием "Герань 2".

Перед этим мы публиковали видео, где Иранский инженер рассказал о сделке с Китаем на поставку 15 000 Shahed-136. Китай о подобной сделке пока не заявлял. О предназначении такого количества беспилотников Shahed-136 тоже ничего не известно.

Ранее стало извсестно, что Кремль развернул крупное производство "Шахедов" в республике Татарстан.