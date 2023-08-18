В сети появилось снятое с беспилотника видео села Урожайное, освобожденного ВСУ на этой неделе.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что уцелевших зданий в селе, где жили 500 человек, практически не осталось.

Напомним, украинские войска заявили об освобождении Урожайного на этой неделе. При этом Генштаб сообщал о российских контратаках в селе.

Ранее Генштаб показал видео боев за Урожайное на Времьевском выступе.

Также украинский военный Telegram-канал Deep State показал кадры уничтожения колонны ВСУ под Урожайным и сообщил, что войска шли без прикрытия.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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