Сегодня ночью Россия атаковала беспилотниками Хмельницкую область. В нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повредило 30 домов, выбило окна и двери в 32 домовладениях.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Две женщины ранены обломками стекла, еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии", - сообщил замглавы области.

Куда именно был прилет, не сообщается.

Напомним, сегодня ночью войска РФ атаковали Украину ударными БпЛА "Shahed-136/131". Всего было выпущено 17 ударных дронов, из них силы ПВО сбили 15.

В Житомирской области ночью был атакован дроном один из объектов инфраструктуры. Жертв и пострадавших нет.

Война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои за Работино на Запорожском направлении, западные СМИ пишут о введении в бой ключевых резервов ВСУ. США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов - как только будет завершена подготовка пилотов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.