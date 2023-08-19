В Донецкой области россияне продолжают обстреливать населенные пункты. За минувшие сутки ранения получили пять мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 18 августа россияне ранили 5 жителей Донбасса: 4 во Временном Яру и 1 в Курахово", - написал Кириленко.

Также он добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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