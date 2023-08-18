В сети появились фото последствий обстрела Часова Яра в Донецкой области. Пострадали четыре человека.

Соответствующие снимки публикует Донецкая областная прокуратура.

Сообщается, что обстрелян "Пункт несокрушимости", где обычно местные жители получают гуманитарную помощь, заряжают телефоны и т.д.

Пострадали четыре человека: две женщины (73 и 76 лет) и 72-летний мужчина, а также 67-летний работник гуманитарного штаба.

Ранее мы публиковали видео из пострадавшего от обстрелов Часова Яра под Бахмутом. На кадрах можно было заметить полуразрушенные дома с пустыми и закопченными проемами вместо окон и перевернутое авто во дворе пятиэтажки.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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