РФ обстреливает Украину ракетами, которые недавно сошли с конвейера.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Недавно в Сумской области обнаружили невзорвавшуюся ракету комплекса "Торнадо С" с датой производства 19 мая.

Изучив другие компоненты, эксперты пришли к выводу, что некоторые детали были спаяны вручную, а компоненты оказались российского и американского производства - в том числе таких компаний, как Altera, принадлежащей корпорации Intel, и Analog Devices.

Недавно Воздушные силы Украины заявили, что Россия сейчас больше всего производит ракет воздушного базирования.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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