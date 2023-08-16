Проезд автомобилей через Чонгар снова открыли после ракетного удара ВСУ по мосту, который произошел 6 августа.

Об этом сообщает экс-нардеп Олег Царев и местные жители.

Это самый короткий путь на Крым из аннексированных регионов материковой Украины.

Напомним, после удара сооружение получило значительные повреждения, и часть моста накренилась. ВСУ подтвердили, что произвели удары по мостам на Чонгаре и в Геническе. Военные назвали их ключевыми путями сообщения россиян.

Ранее 29 июля Силы обороны Украины также нанесли удар по Чонгарскому мосту.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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