Появились фото повреждений вследствие ракетного удара по Чонгарскому мосту.

Снимки публикуют телеграм-каналы.

На кадрах видно, что сооружение получило значительные повреждения, и часть моста накренилась.

Назначенные россиянами "власти" оккупированных территорий Украины также сообщают, что в результате атаки пострадала школа в поселке Чонгар. А транспортное сообщение с Крымом работает через Чаплинку и Армянск.

По данным "врио губернатора" Херсонской области Владимир Сальдо, удар был нанесен ВСУ ракетами Storm Shadow.

Также появились фото поврежденного Чонгарского моста, сделанные с высоты.

ВСУ подтвердили, что произвели удары по мостам на Чонгаре и в Геническе. Военные назвали их ключевыми путями сообщения россиян.

Напомним, днем российские паблики сообщили о прилетах по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью. Также под удар попал мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой.

В конце июля мы писали, что украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по железной дороге, соединяющей Херсонскую область и Крым.

Война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне. Россия нанесла массированный удар по Украине, всего было запущено 70 средств воздушного нападения, сбить удалось 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов.

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