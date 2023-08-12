На острове Змеиный украинские военные установили пограничный столб.

Об этом сообщил Измаильский пограничный отряд на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня, 12 августа 2023 года, военнослужащими Измаильского отряда при полной поддержке Министерства обороны Украины восстановлена историческая справедливость: установлен пограничный знак на острове Змеиный. Предыдущий, что стоял тут до полномасштабного вторжения, был уничтожен российскими оккупантами. Следующий пограничный знак будет установлен в нашем украинском Крыму после его освобождения Силами обороны Украины", - сказал украинский пограничник возле установленного пограничного столба с гербом.

Напомним, за время полномасштабной войны остров Змеиный часто подвергается российским авиаударам и обстрелам ракетами.

Как мы сообщали, недавно российские войска сбросили две авиабомбы на остров Змеиный.

В командовании "Юг" считают, что обстрелы острова Змеиный являются частью морской блокады Украины.

Война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.