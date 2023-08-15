Украинской системе ПВО ещё ни разу не удавалось сбить ракеты X-22, которыми РФ атаковала Украину сегодня ночью.

Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада".

"Это ракеты, которые можно сбивать такими средствами, как Patriot. Они уничтожают баллистику, "Кинжалы", потому что ракета X-22, хоть и считается крылатой, является сверхзвуковой. Летит около 4 тысяч км/ч и заходит на цель преимущественно по баллистической траектории. Поэтому такие ракеты пока недоступны для уничтожения обычными средствами ПВО", – объяснил Игнат.

Известно, что ракета X-22 предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

Напомним, еще в январе в Воздушных силах заявляли, что уничтожить Х-22 могут современные западные системы - такие, как Patriot и SAMP-T. Сообщалось, что у РФ есть сотни таких ракет.

А недавно спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал о свойствах ракеты X-32, которая является модернизированной версией Х-22. Заявлялось об увеличении ее дальности и точности. Теперь ракета бьет на расстояние до 1 000 км и развивает скорость 4-5,4 тысяч км/ч.