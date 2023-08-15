Россияне изменили тактику ракетных ударов по Украине, и теперь ракеты постоянно меняют направление движения.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

"Они планируют и сейчас удары, программируя маршруты таким образом, чтобы обойти как можно эффективнее нашу противовоздушную оборону, используя слабые места, используя данные разведки, разумеется. Ну и ракеты постоянно меняют маршрут.

Если видно направление движения, например, на Киевскую область, то пока дежурный пишет буквально три слова сообщения: "движется в сторону Киева", ракета уже меняет направление, двигается в другую сторону. Затем снова меняет направление, и снова", - рассказал Игнат.

Ранее Наев рассказал, как РФ изменила тактику ударов "Шахедами". Касательно угрозы повторного наступления РФ на Киев, такой вероятности он не исключил, но заявил, что сейчас она "не подкреплена силами и средствами".

В начале августа The Wall Street Jounal сообщала, что россияне изменили тактику обороны на оккупированных территориях.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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