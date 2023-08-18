Россия сейчас производит больше всего ракет воздушного базирования.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Есть ракеты, которые в наличии еще с советских времен, есть ракеты в наличии с 90-х и 2000-х годов, которые уже не производят. А есть ракеты, которые продолжают производиться - это Х-101, "Калибр", "Кинжал" и другие. Пожалуй, больше ракет воздушного базирования для стратегической авиации", — рассказал Игнат.

Ранее спикер Воздушных сил сообщил, что Украинская ПВО не может сбивать российские дроны и ракеты вдали от жилых домов. По его словам, если средства ПВО перебазировать подальше от городов, россиянам будет проще обнаруживать пробелы в обороне.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.

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